My Winter Car покоряет Steam: 95% положительных отзывов, несмотря на критику ИИ-контента

Свежевышедший My Winter Car — продолжение культового инди-хита My Summer Car — всего за несколько дней после запуска в раннем доступе стремительно стал одним из самых обсуждаемых проектов Steam. Игра появилась 29 декабря по цене 550 рублей ($15) и уже собрала свыше 11 000 пользовательских рецензий, при этом 95% из них — «крайне положительные».
На этот раз разработчик из небольшой студии Amistech Games сделали акцент не только на суровом выживании и реалистичном автосимуляторе, но и открыто признали более активное использование генеративного ИИ. В описании проекта указано, что часть базовых текстур, изображения и озвучка в телепередачах внутри игры, а также некоторая музыка радио созданы при помощи нейросетей.
Это заметный шаг по сравнению с My Summer Car, где искусственный интеллект использовался лишь для отдельных картин в доме. Тем не менее, похоже, что наличие таких ассетов никак не отпугнуло аудиторию — наоборот, фанаты оценили хардкорный геймплей и атмосферу суровой финской зимы. Для большинства игроков главной остается идея безумного выживания за рулём опасной собранной самим игроком машины, а не происхождение отдельных элементов контента.
История успеха My Winter Car показывает: при грамотном подходе ИИ-контент не обязательно становится камнем преткновения. Игра уверенно закрепляется в топах Steam и уже сейчас претендует на одну из самых ярких инди-премьер года.
Тут я думаю катализатором 33 экспедиции было то, что признались уже после длительных продаж и всяких премий. Поэтому и не простили и не поняли.
да потому что нормальным людям плевать на какие то мелкие картинки ии в игре
Про ИИ создают темы засланные, те же самые, которые копипастят на всех форумах темы про гейндерное разнообразие.
Первая часть играется только после просмотра многочасовых гайдов, вторая не исключение. Час бегал вокруг заправки пытаясь понять как заправится, машина заглохла и замерзла, фсьё, софтлок.
Потому что ИИ просто инструмент и если его использовали хорошо, то на игре никак не скажется.
Главное с ии не перетрудиться как некоторые разрабы всяких новелл, где без ии контента 10%, а остальное ИИ-слоп т.н.
Просто те, кто истерит по поводу ИИ, в сторону подобных игр как правило даже не смотрят. Как и в сторону всяких визуальных новелл, рпг мейкеров, и тому подобного.
Зимняя самара это другое, там и так такая графика, никакому ии хуже уже не сделать
Satana!!