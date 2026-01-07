My Winter Car покоряет Steam: 95% положительных отзывов, несмотря на критику ИИ-контента

Свежевышедший My Winter Car — продолжение культового инди-хита My Summer Car — всего за несколько дней после запуска в раннем доступе стремительно стал одним из самых обсуждаемых проектов Steam. Игра появилась 29 декабря по цене 550 рублей ($15) и уже собрала свыше 11 000 пользовательских рецензий, при этом 95% из них — «крайне положительные».

На этот раз разработчик из небольшой студии Amistech Games сделали акцент не только на суровом выживании и реалистичном автосимуляторе, но и открыто признали более активное использование генеративного ИИ. В описании проекта указано, что часть базовых текстур, изображения и озвучка в телепередачах внутри игры, а также некоторая музыка радио созданы при помощи нейросетей.

Это заметный шаг по сравнению с My Summer Car, где искусственный интеллект использовался лишь для отдельных картин в доме. Тем не менее, похоже, что наличие таких ассетов никак не отпугнуло аудиторию — наоборот, фанаты оценили хардкорный геймплей и атмосферу суровой финской зимы. Для большинства игроков главной остается идея безумного выживания за рулём опасной собранной самим игроком машины, а не происхождение отдельных элементов контента.

История успеха My Winter Car показывает: при грамотном подходе ИИ-контент не обязательно становится камнем преткновения. Игра уверенно закрепляется в топах Steam и уже сейчас претендует на одну из самых ярких инди-премьер года.