В Steam появилась страница My Winter Car - продолжения культовой My Summer Car

В Steam официально открылась страница My Winter Car — долгожданного сиквела легендарного My Summer Car, который переносит знакомую формулу в суровые финские морозы. Проект остаётся верен духу оригинала, но заметно расширяет механики и делает выживание гораздо хардкорнее.

Как и прежде, игрокам предстоит собирать собственный автомобиль почти с нуля, подбирая и покупая десятки деталей, балансируя бюджет и принимая решение, во что превратить свою машину: в повседневный хламовоз, раллийный болид, тюнинг-проект или даже восстановленный ретро-автомобиль с исторической регистрацией.

Однако теперь весь игровой процесс усложнён экстремальными зимними условиями. Температура тела персонажа постоянно падает, ночь практически не заканчивается, а снежные лесные дороги, замёрзшие трассы и даже ледяные участки озёр делают каждую поездку опасной. Ошибка может стоить не только денег, но и жизни — игра вновь использует систему перманентной смерти.

Среди подтверждённых особенностей My Winter Car:

почти 200 уникальных автодеталей и полный разбор/сборка машины;

продвинутая симуляция двигателя, поломок и поведения автомобиля;

автомобили 60–90-х годов, грузовик и трактор;

километры зимних дорог, включая замёрзшие шоссе и ледовые маршруты;

разнообразные подработки для заработка денег;

ралли и кольцевые гонки — можно участвовать или наблюдать со стороны;

реалистичная полиция, реагирующая на нарушения;

поддержка рулей и механических коробок передач;

суровый быт, депрессия и упадок — тема, знакомая поклонникам My Summer Car.

Разработчики предупреждают: My Winter Car — игра, рассчитанная на тех, кто уже освоил оригинал и готов к ещё более жёстким испытаниям. Новичкам проект может показаться чрезмерно сложным.

Дата выхода пока не объявлена, но теперь, когда страница появилась в Steam, игру можно добавить в список желаемого и следить за дальнейшими обновлениями.