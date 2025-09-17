ЧАТ ИГРЫ
Mycopunk 10.07.2025
Шутер, Инди, От первого лица, Кооператив
5.9 12 оценок

Devolver Digital предложил игрокам, запросившим возврат средств за Borderlands 4, потратить деньги на Mycopunk

2BLaraSex 2BLaraSex

Издатель Devolver Digital, известный своими остроумными и провокационными маркетинговыми кампаниями, воспользовался недавними событиями вокруг запуска Borderlands 4, чтобы продвинуть одну из своих собственных игр. Поводом послужили неоднозначные высказывания главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда, который с момента релиза Borderlands 4 активно спорит с игроками по поводу игры. В одном из постов он заявил: "Если вы недовольны игрой, запросите возврат средств в Steam".

Этим советом не преминула воспользоваться Devolver Digital. В своем Twitter-аккаунте компания напрямую обратилась к игрокам:

Эй, только между нами - если решите вернуть деньги за Borderlands 4 и поиграть в другую игру, знайте, что Mycopunk стоит всего 15 долларов.

Mycopunk, вышедший в июле этого года, представляет собой кооперативный шутер, действие которого разворачивается на инопланетной планете. Игра имеет стилистическое сходство с Borderlands 4, что делает её потенциальной альтернативой для поклонников жанра. К тому же, в отличие от Borderlands 4, отзывы о ней в Steam "Очень положительные".

Издательство Devolver Digital представило кооперативный шутер Mycopunk

Это не первый раз, когда Devolver Digital умело использует инфоповоды для продвижения. Ранее издатель неоднократно заявлял, что намеренно выпустит свою игру в тот же день, что и Grand Theft Auto VI, и подтвердил эти намерения после очередного переноса GTA VI на май 2026 года.

Комментарии:  4
TheNikolay00
действие которого разворачивается на инопланетной планете

Такого ещё не было

Makoto Tadzumi

Автор поста - красава! На скрине показано то, откуда брали материал для создания Borderlands 4 и её оптимизации.

TerryTrix

Договорились!)

LoathsomeHesketh

Инопланетно-планетная игра с названием "Мусор-панк" определённо лучше."

