Devolver Digital предложил игрокам, запросившим возврат средств за Borderlands 4, потратить деньги на Mycopunk

Издатель Devolver Digital, известный своими остроумными и провокационными маркетинговыми кампаниями, воспользовался недавними событиями вокруг запуска Borderlands 4, чтобы продвинуть одну из своих собственных игр. Поводом послужили неоднозначные высказывания главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда, который с момента релиза Borderlands 4 активно спорит с игроками по поводу игры. В одном из постов он заявил: "Если вы недовольны игрой, запросите возврат средств в Steam".

Этим советом не преминула воспользоваться Devolver Digital. В своем Twitter-аккаунте компания напрямую обратилась к игрокам:

Эй, только между нами - если решите вернуть деньги за Borderlands 4 и поиграть в другую игру, знайте, что Mycopunk стоит всего 15 долларов.

Mycopunk, вышедший в июле этого года, представляет собой кооперативный шутер, действие которого разворачивается на инопланетной планете. Игра имеет стилистическое сходство с Borderlands 4, что делает её потенциальной альтернативой для поклонников жанра. К тому же, в отличие от Borderlands 4, отзывы о ней в Steam "Очень положительные".

Это не первый раз, когда Devolver Digital умело использует инфоповоды для продвижения. Ранее издатель неоднократно заявлял, что намеренно выпустит свою игру в тот же день, что и Grand Theft Auto VI, и подтвердил эти намерения после очередного переноса GTA VI на май 2026 года.