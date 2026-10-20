Кооперативный лутер-шутер Mycopunk покинул ранний доступ с релизом версии 1.0

Студия Pigeons at Play при поддержке издательства Devolver Digital выпустила релизную версию кооперативного лутер-шутера Mycopunk под номером 1.0. Игра провела в программе раннего доступа 15 месяцев с момента первого публичного появления в июле 2025 года. За прошедшее время проект получил процедурные локации, отдельный хардкорный режим Ouroboros, механику турбозарядов и сотни модификаторов снаряжения. Финальное обновление ознаменовало окончание предварительного этапа и расширило арсенал оперативников.

Главным нововведением версии 1.0 стало появление 5 игрового персонажа под кодовым именем Миколог. Согласно предыстории, сотрудница провела больше года в изоляции на зараженной луне Новый Атлас, получив способности к контролю спор и пассивную механику накопления инфекции. Для получения бойца в отряд потребуется пройти специальное спасательное задание. Арсенал также пополнился ионным дробовиком Diffraction Driver с регулируемым конусом поражения и замораживающей гранатой Snowball Grenade, вводящей в боевую систему механику глубокой заморозки и раскалывания толп противников.

Для отрядов с топовой экипировкой открылся отдельный сложный регион - спутник X11-B. Локация встречает бойцов электромагнитными бурями, блокирующими активацию умений, и особо живучими мутантами. Вместе с новой зоной разработчики переработали систему инфузии узоров улучшений. Физический размер модификатора на координатной сетке теперь напрямую влияет на силу бонусов: уменьшение габаритов детали ослабляет числовые параметры, тогда как интеграция крупных форм ощутимо усиливает характеристики модуля.

Это был и остается самый масштабный и долгий проект в истории студии. Достижение этой отметки вызывает колоссальные эмоции. Спасибо всем за участие в программе раннего доступа, впереди ждет еще больше контента для Mycopunk.

- Команда разработчиков Pigeons at Play

Орбитальный командный хаб роботов подвергся редизайну и получил расширенный функционал. В проекте появилась внутриигровая система испытаний, награждающая косметическими головными уборами, а также анимации сидения для каждого класса. Под руководством командира-таракана Роучарда наемники могут испытать удачу в специальном терминале или выполнить мини-поручение по доставке дивана в зону отдыха экипажа.

Выход версии 1.0 сопровождается масштабной перенастройкой боевого баланса. Базовый урон тяжелых пушек G6 Streetsweeper, A16 Beam Ripper и The Last Argument был поднят сразу на 40%, а электрическое копье Shocklance получило усиление урона по первым пронзаемым целям на 50%. Одновременно с этим авторы оптимизировали нагрузку на видеокарту при рендеринге процедурной растительности и исправили сетевые сбои, вызывавшие рассинхронизацию лазеров и зависание анимаций.

На старте релиза Mycopunk получила скидку 50% в сервисе Steam и доступна за 275 рублей вместо базовых 550 рублей до 3 ноября 2026 года. Каталог площадки также пополнился отдельным косметическим набором Supporter Pack за 335 рублей и официальным цифровым саундтреком.