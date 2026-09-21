Mycopunk выйдет из раннего доступа 20 октября - кооперативный FPS отправит роботов на зачистку грибных миров

Студия Pigeons at Play объявила дату полноценного релиза Mycopunk во время PC Gaming Show Tokyo Direct. Кооперативный FPS выйдет из раннего доступа 20 октября, предложив игрокам отправиться на инопланетные планеты, захваченные агрессивными грибными существами.

Игроки берут под управление отряд роботов, которым предстоит выполнять различные задания на заражённых мирах. Миссии включают обычную зачистку территорий, но иногда требуют более сложных действий — например, строительства рельсовых пушек для уничтожения космических кораблей. Каждая операция предусматривает несколько жизней, поэтому проходить их можно даже в одиночку.

Особенность боёв заключается в системе расчленения противников. Уничтожить основное тело недостаточно: оставшиеся части могут продолжать существовать, а другие существа способны поглощать их и превращаться в ещё более опасных мутантов. Поэтому после сражений игрокам придётся тщательно зачищать территорию.

Между миссиями команда возвращается на космическую станцию, где можно менять экипировку, улучшать оружие и классы, общаться с персонажами и заниматься мини-играми. Система прокачки построена вокруг шестиугольной сетки: различные элементы необходимо размещать так, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство и собирать мощные конфигурации.

До релиза версии 1.0 Mycopunk уже можно попробовать в Steam. В августе игра получила обновление Freeze & Fester, добавившее новый контент для тех, кто решил познакомиться с проектом ещё до полноценного выхода.