Mydear.exe вышла в Steam - интерактивная история о любви и воспоминаниях

Студии ClemiSoft и Falling Leaves Studio выпустили Mydear.exe — короткое интерактивное приключение о любви, воспоминаниях и совместной жизни. Игра стала доступна 2 ноября 2026 года и предлагает провести около двух часов за исследованием старого компьютера, в папках которого скрывается история одной семьи.

Главной героиней выступает Элли, которой предстоит изучить созданную мужем Люсьеном игру. Она посвящена 57 годам их совместной жизни и наполнена фотографиями, письмами, рисунками, записками и небольшими играми. Игрокам нужно искать подсказки, разгадывать головоломки и восстанавливать события прошлого, постепенно открывая новые детали отношений героев.

Разработчики называют проект интерактивным любовным письмом. История сочетает юмор, романтику и тёплые воспоминания, а интерфейс стилизован под старую операционную систему Windows XP.

Mydear.exe доступна на ПК через Steam и Epic Games Store. Игра поддерживает Windows и macOS, а на старте получила скидку 40%.