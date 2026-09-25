myPOPGOES доберётся до консолей 8 октября - вместе с POPGOES Arcade

Разработчики myPOPGOES сообщили дату релиза и поблагодарили игроков за терпение. Они также отметили, что POPGOES Arcade находится на пути к другим платформам, но точных сроков пока не назвали — так что поклонникам серии стоит следить за новостями.

Что же касается самого myPOPGOES, то это официальный спин-офф Five Nights at Freddy's, созданный при непосредственном участии Скотта Коутона в рамках инициативы Fazbear Fanverse. По сути, перед нами короткая и нарочито простая мини-игра на управление ресурсами, где всё внимание сосредоточено на одном-единственном подопечном — крайне требовательном ласке по имени Попго. Ваш новый пиксельный друг живёт в милом пластиковом LCD-устройстве и нуждается в пицце, газировке и лучших развлечениях от самого Фредди Фазбера.