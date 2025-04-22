Дилогия стратегий Myth получила комплексный ремастер, в создании которого приняли участие несколько оригинальных авторов

Серия Myth пролежала без дела два десятилетия, но только официально, поскольку все эти годы ее усердно развивали фанаты. Теперь кульминация их работы вышла в виде Myth: Twice Born Edition.

Это мод, который фактически является ремастером игр Myth: The Fallen Lords и Myth II: Soulblighter, а также дополнения Myth II: Chimera.

Модификация построена на фундаменте популярного Project Magma (именно поэтому вам необходимо сначала установить последнюю версию этого мода, а именно 1.8.5). Это означает, что обеспечена полная совместимость с современными ПК, включая поддержку высоких широкоэкранных разрешений. Кроме того, первая часть серии предлагает улучшения геймплея и управления, представленные во второй части.

Мод ремастирует все графические элементы. Когда-то давно команда Project Magma выпустила обновленные текстуры, но они не были идеальными, поскольку не совсем соответствовали неремастированным спрайтам юнитов. У Myth: Twice Born Edition такой проблемы нет, поскольку они обновляют буквально каждый элемент графики.

Полноценный ремастер игры стал возможен благодаря тому, что фанат Joh God получил помощь от нынешних и бывших сотрудников студии Bungie. Они предоставили все архивы с момента создания первых двух частей серии. Моддер потратил в общей сложности 16 лет, чтобы обновить все включенные в игру элементы.

Это заняло так много времени, потому что эти ассеты были созданы в 1990-х годах на архаичных (с современной точки зрения) приложениях, поэтому для завершения проекта автору пришлось написать собственные инструкции для некоторых из них и изучить старые, неподдерживаемые программы на разных операционных системах. Однако это того стоило, потому что результат получился восхитительным.

В целом, мод ничем не отличается от официального ремастера. Это неудивительно, ведь именно таким он и задумывался изначально. Изначально Myth: Twice Born Edition задумывалась как коммерческая продукция, выпущенная под вывеской Nightdive Studios. К сожалению, компания Take-Two Interactive, владеющая правами, в последний момент передумала. Joh God решил, что в таком случае он выпустит все это бесплатно в виде мода.