Бесплатная песочница Myth of Empires: Throne вышла в Steam и получила смешанные отзывы

Студия Angela Game выпустила новую игру во вселенной своего выживальника. Проект получил название Myth of Empires: Throne и распространяется по бесплатной модели. Релиз состоялся 16 апреля 2026 года на ПК в магазине Steam. Новинка представляет собой сезонную многопользовательскую песочницу с упором на войну гильдий и выживание.

Разработчики предлагают геймерам исследовать огромный открытый мир со сложной экосистемой. Базовая версия включает более 1300 рецептов крафта, 25 веток талантов и более 100 видов оружия для ведения сражений. Игроки могут приручать диких животных, строить собственные крепости и участвовать в масштабных осадах. Особенностью этой версии стал ускоренный темп развития по сравнению с оригинальной игрой. Серверы будут периодически сбрасываться для создания равных условий в каждом новом сезоне.

На момент публикации новости пиковый онлайн новинки в Steam превысил 4750 человек. При этом проект получил смешанные отзывы от аудитории. Геймеры жалуются на плохую оптимизацию и высокий пинг на европейских серверах. Многих разочаровало отсутствие площадок для мирного развития, поскольку сейчас доступен только соревновательный режим с другими людьми. Пользователи также отмечают наличие агрессивной монетизации.

Для ветеранов оригинального проекта авторы приготовили награды в виде возможности переноса купленных ранее косметических предметов. Дополнительный контент для Myth of Empires: Throne можно приобрести в формате платных дополнений.