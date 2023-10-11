Китайская многопользовательская песочница Myth of Empires вернется в Steam в начале 2024 года ©

Игра Myth of Empires наконец-то вернется в Steam через несколько месяцев благодаря неожиданному событию, о котором было объявлено сегодня.

Давайте вернемся в прошлое, ведь прошло уже немало времени. Многопользовательская игра в жанре военной песочницы вышла в раннем доступе Steam в конце 2021 года, быстро завоевав положительную репутацию и множество игроков. В игре были представлены тактические бои, строительство баз, рекрутирование NPC, укрощение лошадей, система гильдий, система торговли, осадные бои и многое другое. Myth of Empires также поддерживала DLSS от NVIDIA и трассировку лучей на видеокартах GeForce RTX.

Однако не прошло и месяца, как игра неожиданно удалена из Steam по иску компании Snail Games о защите авторских прав. Тогда разработчики из Angela Game пообещал, что будет активно защищаться в суде, чтобы восстановить доступность игры в Steam. Однако спустя почти два года Myth of Empires по-прежнему доступна только через собственную программу запуска (через официальный сайт).

Все изменится в начале 2024 года, поскольку компании Snail Games и Angela Game объявили о заключении довольно уникального мирового соглашения по своему судебному спору. Президент Angela Game И Линг Чжэн (Yi Ling Zheng) сказал в своем заявлении:

После почти двух лет судебных разбирательств мы рады объявить об этом мировом соглашении для Snail, Angela и Studio Wildcard. Angela признает, что создала трудности для бизнеса Snail. Благодаря совместной работе Angela и Snail оставят эти трудности в прошлом. Angela сожалеет о трудностях, которые она создала для компании Snail, и с нетерпением ожидает начала делового сотрудничества. В то же время мы надеемся, что благодаря обширным пользовательским ресурсам Snail и отличным взаимоотношениям с платформами, построенным на базе ARK, они смогут помочь нам в наших будущих издательских усилиях и придать Myth of Empires еще больше рыночной динамики.

В результате мирового соглашения Myth of Empires вернется на платформы распространения ПК (включая Steam) в начале 2024 года, а ее издателем станет Snail Games. Кроме того, Snail Games будет участвовать в глобальном запуске игры на консолях PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft (также запланированном на начало следующего года), оказывая помощь в PR и маркетинге. И наконец, Angela и Snail пообещали "постоянный выпуск" дополнений и DLC для Myth of Empires.