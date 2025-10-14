ЧАТ ИГРЫ
Myth of Empires 18.11.2021
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Строительство, От третьего лица, Песочница
7.6 105 оценок

Myth of Empires: Завоевания выходит в России - со славянским колоритом и полной локализацией

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Myth of Empires: Завоевания, масштабная многопользовательская игра в жанре выживания, готовится к официальному запуску в России и странах СНГ. Проект получит полную русскую локализацию и эксклюзивное славянское расширение, вдохновлённое мифами и историей Древней Руси.

В Myth of Empires игроки смогут строить поселения и превращать их в неприступные крепости, собирать армии и вести войны за территории в огромном живом мире, где всё подчинено законам экономики и природы. Здесь сменяются день и ночь, идут дожди и бури, а игроки сами формируют торговлю и политический баланс. Боевая система позволяет не только командовать войсками, но и лично выходить на поле боя, сражаясь плечом к плечу со своими солдатами.

Особое внимание уделено крафту — в игре доступны тысячи предметов, от простых инструментов до гигантских осадных машин. А в будущем поклонников ждёт уникальное славянское дополнение, которое добавит атмосферу древнерусских легенд: деревянные крепости, дружины, мечи, кольчуги, народные костюмы и мифические сказания.

Локальным запуском игры займётся новая студия Zavod Games, которую возглавил Антон Стасенко (ранее — VK и Astrum Entertainment). Компания делает ставку на качественную локализацию, поддержку сообщества и создание контента, близкого российским игрокам.

СЕО Zavod Games отмечает:

Myth of Empires: Завоевания - это не просто перевод игры. Мы хотим, чтобы игроки почувствовали себя частью мира, который будет близок им по духу. Славянское дополнение станет органичной частью вселенной, а не просто декоративным элементом.

Тестирование русскоязычной версии стартует уже в 2025 году, а полный релиз ожидается вскоре после этого.

8
4
Комментарии:  4
Избранный Иноса

Мдаа... Наставьте мне клоунов, я их передам Антону Стасенко.

3
jax baron

каки подайдут?

1
Alex40001
"Проект получит полную русскую локализацию и эксклюзивное славянское расширение, вдохновлённое мифами и историей Древней Руси."

лягушку на самовар натягивают....

1
Олег Шандер

Выглядит не плохо