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Myth of Empires 18.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От третьего лица, Песочница
7.5 82 оценки

Разработчики Myth of Empires показали новые наборы брони и здания из DLC Греции, который выйдет в июле

monk70
Новости

Разработчик Angela Game и издатель Imperium Interactive Entertainment предоставили игрокам возможность взглянуть на некоторые новые наборы брони и здания, которые дебютируют в DLC «Греция» для их многопользовательской военной игры-песочницы Myth of Empires. Выпуск дополнения «Греция» запланирован на июль 2024 года.

Эти наборы брони и здания сочетают в себе приверженность Angela Game исторической точности с неповторимым стилем Myth of Empires, в результате чего создаются предметы, которые являются одновременно функциональными и эстетически приятными. Недавно представленная броня изготовлена ​​из метеоритного железа, одного из самых редких и ценных материалов в игре, а мраморные конструкции содержат типичные элементы греческого дизайна, такие как колонны и фронтонные крыши.

Myth of Empires — это многопользовательская игра-песочница с высокой степенью свободы и множеством цивилизаций. Игроки будут сражаться, чтобы выжить и заработать свое место в раздираемом войной мире, строить крепости, вести армии в масштабных битвах, осаждать вражеские города и основывать свои собственные империи.

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