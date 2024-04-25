Разработчики Myth of Empires показали новые наборы брони и здания из DLC Греции, который выйдет в июле

В этом многопользовательском мире, где царит хаос и война, каждый найдёт свое место под солнцем. Здесь вы вольны выбирать свой путь, будь то кровавые сражения и завоевания или мирная жизнь в гармонии с природой. Игра даёт вам полную свободу действий и возможность реализовать любые ваши амбиции.

Если в вашем сердце горит жажда битвы и власти, то путь полководца — ваша судьба. Собирайте могучие армии, штурмуйте неприступные крепости, истребляйте врагов без пощады и милосердия. Пусть ваше имя наводит ужас на всех, кто осмелится встать на вашем пути, а ваши владения простираются от горизонта до горизонта. Каждая новая победа будет приближать вас к заветной цели — абсолютному господству над этим суровым миром.

В вашем распоряжении будут сотни видов оружия и доспехов на любой вкус и цвет. От лёгких клинков и кожаных курток до тяжёлых двуручных мечей и несокрушимых лат — выбирайте экипировку, которая лучше всего подходит вашему стилю игры. Продумывайте тактику и стратегию, комбинируйте различные типы войск, чтобы создать непобедимую армию, способную сокрушить любого противника.

Но не только оружием и доспехами славится этот мир. Здесь вас ждут образцы боевой техники и инженерного искусства. Могучие требушеты и катапульты, способные обрушить на врага град камней и огня. Хитроумные деревянные машины, позволяющие преодолевать любые препятствия и брать самые неприступные стены. Загадочные самодвижущиеся кони, несущие на себе бесстрашных всадников прямо в гущу сражения.

Ну а если вам ближе спокойствие и умиротворение, то жизнь простого труженика тоже может принести немало радости. Возделывайте свои поля, взращивайте богатый урожай, стройте уютные дома и мастерские. Наслаждайтесь красотой окружающего мира, черпайте вдохновение в неторопливом ритме деревенской жизни. Пусть ваше поселение станет оазисом мира и процветания среди бушующих вокруг войн и раздоров.

И какой бы путь вы ни выбрали, перед вами открываются поистине безграничные возможности для развития и роста. 25 уникальных специализаций и 16 уровней титулов — всё это позволит вам создать по-настоящему уникального персонажа, идеально соответствующего вашему видению и стилю игры.

И неважно, предпочитаете ли вы играть в одиночку, с друзьями на частном сервере или же окунуться в бурлящую жизнь больших официальных миров — игра предоставит вам все возможности для этого.