Закрытый бета-тест русскоязычной версии Myth of Empires стартует в январе

Студия Zavod Games раскрыла сроки проведения закрытого бета-тестирования русскоязычной версии Myth of Empires: Завоевания. ЗБТ пройдет с 21 января по 4 февраля 2026 года для ограниченного круга пользователей. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Владельцы набора раннего доступа автоматически получают место в закрытом бета-тестировании. Кроме того, на этапе открытого бета-теста игроков ждут уникальные награды — редкие скины для оружия, брони и боевого коня.

Myth of Empires: Завоевания представляет собой масштабную MMO в жанре выживания. Пользователи смогут основать собственное поселение, развивать его до полноценного форта, формировать армию и участвовать в крупномасштабных территориальных конфликтах.

Игра предлагает развитую систему крафта, гибкую боевую механику с возможностью командовать отрядами или вступать в сражение лично. Мир MMO живет за счет динамической смены дня и ночи, погодных условий и экономики, полностью формируемой геймерами. Значительная роль отведена социальным взаимодействиям: альянсам, гильдейским войнам, противостояниям и совместному возведению крупных объектов.