Студия Angela Game представила новый трейлер Myth of Empires: Throne, посвящённый четвёртому сезону под названием Voidbound Realm. Обновление добавит в бесплатный экшен новую область с парящими островами и возможностью сражаться с противниками прямо в воздухе. Запуск сезона состоится 20 ноября 2026 года.

Главным нововведением станет регион Voidbound Realm, где игрокам предстоит исследовать острова, парящие высоко над землёй. Необычное окружение откроет новые возможности для исследования и изменит привычные условия противостояния.

Особое внимание разработчики уделяют воздушным сражениям. Игрокам предстоит вступать в схватки с противниками над землёй и бороться за контроль над территориями. Таким образом, четвёртый сезон расширит возможности боевой системы и добавит новые испытания для участников.

Свежий трейлер демонстрирует летающие острова, столкновения с врагами и особенности нового региона. Разработчики делают ставку на динамичные сражения и борьбу за господство в необычном мире.