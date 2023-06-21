Экшен-рогалик MythForce выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Switch этой осенью ©

Разработчик Beamdog и издатель Aspyr объявили, что игра MythForce в жанре roguelike выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Steam, а также как окончание раннего доступа в Epic Games Store этой осенью. У MythForce есть бесплатная демоверсия Steam, в которую можно играть до 26 июня в рамках Steam Next Fest. Испытайте захватывающий бой от первого лица в мире, вдохновленном стилем и приключениями мультфильмов субботнего утра.

MythForce — это приключение в жанре roguelike с кооперативным многопользовательским режимом для четырех игроков, действие которого происходит в постоянно меняющихся Проклятых землях. Дайте волю своему внутреннему герою в напряженных боях от первого лица, вооружившись легендарным оружием и могущественной магией, в захватывающем фэнтезийном прохождении подземелий, которое проверит ваши навыки и заставит жаждать большего.

Официальный запуск версии 1.0 MythForce на консолях и ПК будет включать в себя три эпизода (по сравнению с одним в раннем доступе), разблокируемые режимы сложности для еще более сложных испытаний и капитальный ремонт системы мета-прогресса с функцией выпадающего/выпадающего для онлайн кооператив.