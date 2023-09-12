Состоялся релиз экшен-рогалика MythForce, выполненного в стиле мультфильмов 80-х

Представьте себе, что вы попали в волшебный мир, где вас ждут приключения на каждом шагу. Мир, который напоминает вам о ваших любимых мультфильмах из 80-х годов. Это мир игры MythForce, экшена от первого лица с элементами рогалика.

В MythForce вы выбираете одного из четырёх героев, каждый из которых обладает своим набором умений и оружия. Вы можете играть за храброую девушку-рыцаря Викторию, хорошо владеющую орудиями ближнего боя и щитом; за ловкого разбойника Рико, использующего кинжалы; за мудрую колдунью Мэгги, способную манипулировать стихиями; или за смелого лучника Хокинса, который умело стреляет из лука.

Ваша задача — спуститься в подземелья, которые каждый раз создаются заново и полны опасностей. Вы будете сражаться с разнообразными монстрами, находить сокровища и улучшать своего персонажа. Бой в игре очень динамичный и аркадный, вы можете использовать различные комбинации ударов, стрельбы и заклинаний. Но будьте осторожны, если вы умрёте, то потеряете всё своё снаряжение и вам придётся начинать сначала.