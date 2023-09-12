Состоялся релиз экшен-рогалика MythForce, выполненного в стиле мультфильмов 80-х

Разработчик Beamdog и издатель Aspyr объявили, что рогалик от первого лица MythForce вышел на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК в Steam и Epic Games Store. Действие MythForce происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном мультфильмами 1980-х годов. Полный запуск MythForce расширяет приключение новыми сюжетными эпизодами, открываемыми режимами сложности для более сложных задач и капитальным ремонтом системы метапрогресса.
MythForce — это приключение в стиле рогалик, действие которого происходит в постоянно меняющихся Проклятых землях, захватывающем мультяшном мире, наполненном склепами и замками. Объединитесь в группу из четырех друзей в совместной сетевой игре на ПК, PlayStation и Xbox (до двух игроков на Nintendo Switch) и дайте волю своему внутреннему герою в напряженных боях от первого лица, владея легендарным оружием и могущественной магией. захватывающее фэнтезийное путешествие по подземельям, которое проверит ваши навыки и заставит жаждать большего.