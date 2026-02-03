Анонсирована Mythic Yi - пошаговая RPG в сеттинге древнекитайских мифов

Студия Equalizer официально представила ролевую игру Mythic Yi, которая разрабатывается для персональных компьютеров и гибридной консоли Nintendo Switch. Проект представляет собой пошаговую RPG с визуальным стилем, напоминающим направление HD-2D, где ретро-эстетика пиксель-арта сочетается с современными эффектами освещения и детализированным окружением.

Сюжет игры переносит пользователей в эпоху первобытного хаоса, когда десять солнц угрожали сжечь мир дотла. Игрокам предстоит взять на себя роль мифического лучника И, которому необходимо собрать отряд соратников, вооружиться луком и отправиться в опасное путешествие. Главная цель героя заключается в победе над свирепыми чудовищами и спасении человечества. Разработчики обещают глубокое переосмысление известных восточных легенд, включая истории о полете Чанъэ на луну и попытках Цзинвэй заполнить море. Повествование предполагает нелинейность, где решения игрока могут превратить древних божеств в союзников или врагов, меняя финал истории.

Боевая система основывается на пошаговых сражениях, в которых важную роль играют стратегические механики. Геймерам предстоит учитывать цикл Пяти стихий, небесные явления и грамотно комбинировать различные навыки стрельбы. Страница Mythic Yi уже появилась в магазине Steam. Согласно представленной информации, проект получит текстовый перевод на русский язык. Мировой релиз игры запланирован на 2026 год.