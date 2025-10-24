Состоялся анонс коллаборации Mythical Concept: STARNAUT и Vampire Survivors

Студия crim анонсировала коллаборацию своего рогалик-экшена Mythical Concept: STARNAUT с инди-хитом Vampire Survivors. Обновление будет бесплатным и выйдет в 2 частях.

Первая часть уже доступна для загрузки. Она добавляет в игру знакомый многим этап Безумный лес из Vampire Survivors, играбельного персонажа По, а также новое оружие: Кнут, Чеснок и оригинальный Реактивный гроб.

Вторая часть обновления ожидается в ноябре. С ней в игре появятся локации Инкрустированная библиотека и Молочный завод, новые герои Антонио и Красная Смерть, а также более мощное вооружение.

На каждом этапе игроков будут ждать новые события Спасение компаньона, визуальные эффекты которых вдохновлены Vampire Survivors. Сообщается, что коллаборация также привнесет в игру новые геймплейные стратегии, отличающиеся от основного опыта Mythical Concept: STARNAUT.