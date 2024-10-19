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Мифы Поволжья 18.09.2024
Экшен, Адвенчура, Инди
1 1 оценка

На VK Play вышла бесплатная игра "Мифы Поволжья" о народных легендах России

Solstice
Новости

На VK Play вышел сказочный 2D платформер «Мифы Поволжья» от пензенской студии BOGG.ART. В игре предстоит сразиться с опасными противниками и познакомиться с древними духами, колдунами и хранителями.

Сюжет отечественной игры состоит из 4 глав. Каждая из них посвящена мифам и легендам одного из четырех народов России: чувашей, татар, мордвы и русских. Разработчики обещают более 50 сказочных персонажей, непростые головоломки и захватывающий мир.

Пензенская студия BOGG.ART не планирует останавливаться только на четырех народах России. В планах у разработчиков рассказать геймерам легенды и мифы других наций.

Хочется усовершенствовать и расширить «Мифы Поволжья», а также сделать игры про другие местные легенды. У нас большие планы. Посмотрим, как отреагируют игроки.

Поиграть в «Мифы Поволжья» можно бесплатно на VK Play.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Александр Дантес

Надеюсь с балкона вышла? И дверь за ней закройте.

3
Alex40001

вы только посмотрите да это геншин с травой муравой и минимальными граф настройками. откуда они лор свой брали непонятно ибо нет в славянской мифологии таких уродцев из диаблы. а главное такое скромное названия конторы уровня 3 в ряд

2
PeaceDuke72

Главное, чтобы монетизация была не как в типичных эксклюзивах VK Play (привет варфейс)

1
Хидео Козлина

Goyda Impact

-1
wianewa

О очередная смута

-3