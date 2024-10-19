На VK Play вышла бесплатная игра "Мифы Поволжья" о народных легендах России

На VK Play вышел сказочный 2D платформер «Мифы Поволжья» от пензенской студии BOGG.ART. В игре предстоит сразиться с опасными противниками и познакомиться с древними духами, колдунами и хранителями.

Сюжет отечественной игры состоит из 4 глав. Каждая из них посвящена мифам и легендам одного из четырех народов России: чувашей, татар, мордвы и русских. Разработчики обещают более 50 сказочных персонажей, непростые головоломки и захватывающий мир.

Пензенская студия BOGG.ART не планирует останавливаться только на четырех народах России. В планах у разработчиков рассказать геймерам легенды и мифы других наций.

Хочется усовершенствовать и расширить «Мифы Поволжья», а также сделать игры про другие местные легенды. У нас большие планы. Посмотрим, как отреагируют игроки.

Поиграть в «Мифы Поволжья» можно бесплатно на VK Play.