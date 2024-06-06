Пародийный строитель подземелий Naheulbeuk's Dungeon Master доберётся до консолей в июле

Вы становитесь новым хранителем подземелья Наюльбюк, которое нуждается в вашем руководстве. Ваша задача — сделать его популярным среди героев, которые будут прибывать в него в поисках приключений и сокровищ. Но вы должны не только привлекать героев, а также стараться остановить их с помощью всевозможных ловушек.