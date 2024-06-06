Пародийный строитель подземелий Naheulbeuk's Dungeon Master доберётся до консолей в июле

Издатель Dear Villagers и разработчик Artefacts Studio объявили, что выпустят симулятор управления подземельем Naheulbeuk's Dungeon Master для PlayStation 5, Xbox Series и Switch 9 июля.
Dungeon Master от Naheulbeuk впервые была выпущена для ПК в Steam 15 ноября 2023 года.
Воплотите Рейвакса, послушного управляющего подземельем Нахыльбеука. За годы до первого вторжения бесстрашных искателей приключений вам поручено построить, развить и заселить шаткую башню. Прежде всего, постарайтесь не расстроить своего хозяина, злого колдуна Зангдара. Стройте, нанимайте, защищайте, совершайте набеги!