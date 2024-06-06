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Naheulbeuk's Dungeon Master 15.11.2023
Строительство, Фэнтези, Песочница, Подземелья
6.8 25 оценок

Пародийный строитель подземелий Naheulbeuk's Dungeon Master доберётся до консолей в июле

monk70
Новости

Издатель Dear Villagers и разработчик Artefacts Studio объявили, что выпустят симулятор управления подземельем Naheulbeuk's Dungeon Master для PlayStation 5, Xbox Series и Switch 9 июля.

Dungeon Master от Naheulbeuk впервые была выпущена для ПК в Steam 15 ноября 2023 года.

Воплотите Рейвакса, послушного управляющего подземельем Нахыльбеука. За годы до первого вторжения бесстрашных искателей приключений вам поручено построить, развить и заселить шаткую башню. Прежде всего, постарайтесь не расстроить своего хозяина, злого колдуна Зангдара. Стройте, нанимайте, защищайте, совершайте набеги!

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