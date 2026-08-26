Это вам не DOOM и Serious Sam - эффектный трейлер Nailcrown с gamescom

На gamescom показали новый трейлер Nailcrown — жесткого шутера в духе классических игр жанра, который решил сделать ставку на мрачное фэнтези и огромное количество крови. В ролике хватает оторванных конечностей, разлетающихся костей и взрывов, а сражения выглядят максимально жестоко. С такими кадрами проект так и напрашивается на сравнение DOOM и Serious Sam - в хорошем смысле.

Игрокам предстоит взять под управление загадочного некроманта и пробиваться через замки, проклятые деревни, затопленные канализации и кошмарные подземелья. На пути героя встанут упыри, нежить, минотавры, тролли и другие мифические существа.

Для борьбы с врагами предусмотрено оружие ближнего и дальнего боя, между которым можно быстро переключаться и создавать мощные комбинации. Особое внимание разработчики уделили системе расчленения: атаки могут ломать кости и отрывать конечности, а повреждения противников заметно меняются прямо во время боя.

Nailcrown выйдет на PC в Steam и Epic Games Store, но пока у игры нет даты выхода.