Состоялся анонс мрачного шутера Nailcrown от студии Destructive Creations и издателя Bohemia Interactive

Компании Destructive Creations и Bohemia Interactive представили совместный проект под названием Nailcrown. Новинка представляет собой жестокий шутер от 1 лица в духе старой школы с элементами темного фэнтези. Разработчики обещают динамичный игровой процесс со скоростной стрельбой и обилием крови.

Действие игры разворачивается в кошмарном мире, где главному герою предстоит служить некроманту и помочь своему брату завоевать титульный артефакт. Игрокам предстоит исследовать мрачные подземелья, укрепленные замки и деревни. В качестве противников выступят гули, минотавры, тролли и различная нежить. Проект предложит как прохождение для 1 игрока, так и режим совместной игры. Любители соревнований смогут опробовать классические режимы боя насмерть.

Для расправы над врагами авторы приготовили обширный арсенал. В распоряжении геймеров окажутся гвоздомет, дробовик, копье с разрядами молний, а также оружие ближнего боя вроде меча и боевого молота. Боевая система позволяет ломать кости врагам и отрывать им конечности. По мере прохождения геймеры смогут находить секреты и улучшать характеристики своего персонажа в специальных святилищах, а также модернизировать найденное вооружение. В сюжете будет фигурировать лишь 1 главная задача: выжить любой ценой.

Для запуска потребуется система с процессором Intel Core i5 9400F или AMD Ryzen 5 2600X, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Рекомендуемые требования включают процессор Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6750 XT. Для установки понадобится 15 гигабайт свободного места на накопителе. Точная дата выхода пока не сообщается, но релиз ожидается в скором времени на платформе ПК в цифровом магазине Steam.