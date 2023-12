50 минут геймплея игры на выживание с зомби Nakwon: Last Paradise

MINTROCKET разрабатывает новую игру под названием Nakwon: Last Paradise. Действие этой игры разворачивается в зомби-апокалипсисе с темой скрытного выживания, очень похожей на The Day Before. Кроме того, она будет работать на новейшем движке Epic — Unreal Engine 5. В сети появилось видео, демонстрирующее 50 минут игрового процесса из альфа-версии.

Поскольку это видео геймплея взято из альфа-версии, оно не отражает качество конечного продукта. Тем не менее, речь идёт о 50 минутах геймплея, а это больше, чем то, что мы видели в The Day Before. Иронично, не так ли?

Как вы увидите, и The Day Before, и Nakwon: Last Paradise выглядят одинаково. Однако похоже, что Nakwon больше склоняется к жанру экстракции.

Действие игры будет происходить в Сеуле, и игрокам придется проникнуть в город, чтобы собрать полезные предметы и продать их. Или они могут зарабатывать деньги, выполняя миссии.

В Nakwon зомби привлекаются к звукам и, заметив людей, преследуют их. Игрокам придется прятаться и двигаться неспеша. Они смогут заманить зомби, отвлечь их внимание и убежать. Выстрелы непременно привлекут всех ближайших зомби.

В настоящее время нет точной даты выхода Nakwon: Last Paradise.