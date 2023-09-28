Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и PvP ©

Независимая команда разработчиков из студии MINTROCKET в прошлом году порадовала игроков увлекательной адвенчурой Dave The Diver, где нужно было просто ловить рыбу и управлять собственным суши-рестораном. Проект получил множество положительных отзывов в Steam и признание критиков, поэтому авторы набрались смелости и представили миру новую игру совершенно другого жанра. Встречайте первый тизер-трейлер Nakwon: Last Paradise — реалистичного симулятора выживания с зомби.

Действия Nakwon: Last Paradise разворачиваются в Корее. Некогда крупный мегаполис Сеул был захвачен зомби и превратился в руины. Теперь на улицах обитают только опасные зараженные и другие выжившие, которые не всегда будут рады чужой компании, а иногда их поведение может быть даже гораздо хуже зомби.

Новая игра от MINTROCKET описывается разработчиками как стелс-выживание с видом от третьего лица, открытым миром и PvPvE-контентом. В Nakwon смогут принять участие до шестнадцати игроков, которые будут бороться за выживание в запретной карантинной зоне. По ходу игры можно будет сражаться с другими игроками и разными типами зараженных.

Мы хотели сделать настоящую игру на выживание, где нужно прятаться, убегать, есть и выживать в мире, где зомби охотятся на людей, а не наоборот. Разработка игры началась менее года назад, но для нас очень важна обратная связь с сообществом, поэтому мы хотели бы начать делиться информацией заранее и открыто".

— заявил директор игры Чан Кён Хан.

Nakwon: Last Paradise создается для ПК и уже обзавелась страничкой в Steam, но пока без даты релиза.