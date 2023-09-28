Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и PvP

Независимая команда разработчиков из студии MINTROCKET в прошлом году порадовала игроков увлекательной адвенчурой Dave The Diver, где нужно было просто ловить рыбу и управлять собственным суши-рестораном. Проект получил множество положительных отзывов в Steam и признание критиков, поэтому авторы набрались смелости и представили миру новую игру совершенно другого жанра. Встречайте первый тизер-трейлер Nakwon: Last Paradise — реалистичного симулятора выживания с зомби.
Действия Nakwon: Last Paradise разворачиваются в Корее. Некогда крупный мегаполис Сеул был захвачен зомби и превратился в руины. Теперь на улицах обитают только опасные зараженные и другие выжившие, которые не всегда будут рады чужой компании, а иногда их поведение может быть даже гораздо хуже зомби.
Новая игра от MINTROCKET описывается разработчиками как стелс-выживание с видом от третьего лица, открытым миром и PvPvE-контентом. В Nakwon смогут принять участие до шестнадцати игроков, которые будут бороться за выживание в запретной карантинной зоне. По ходу игры можно будет сражаться с другими игроками и разными типами зараженных.
Мы хотели сделать настоящую игру на выживание, где нужно прятаться, убегать, есть и выживать в мире, где зомби охотятся на людей, а не наоборот. Разработка игры началась менее года назад, но для нас очень важна обратная связь с сообществом, поэтому мы хотели бы начать делиться информацией заранее и открыто".
— заявил директор игры Чан Кён Хан.
Nakwon: Last Paradise создается для ПК и уже обзавелась страничкой в Steam, но пока без даты релиза.
почему звучит как тарков?
с другой стороны вспоминается scum с открытым миром и pvevp и опыт игры для игрока весьма... негативный
Что именно звучит, как Тарков? Потому что сюда по описанию обычная сурвайвл мультиплеерная игра. Только и того, что события в Корее
Куда их понесло ?)))
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где там уже the day before скоро уже выход а новостей никаких нет или опять как всегда перенесут?
У них вроде до сих пор какие-то терки с названием.
так скам же вроде, у них после анонса, другие их игры лучше продаются