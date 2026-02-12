Издатель ARC Raiders готовит игру в духе The Last of Us и The Division: выживалка Nakwon приближается к релизу

Южная Корея продолжает укреплять позиции на мировом игровом рынке, и NAKWON: Last Paradise может стать очередным подтверждением амбиций страны. Новый PvPvE-проект от Nexon сочетает элементы хоррора, кооператива и выживания, черпая вдохновение из The Last of Us и The Division.

Уже в марте игра пройдет закрытое тестирование геймплея. Подать заявку на участие можно с сегодняшнего дня, однако доступ получат лишь пользователи из Северной Америки и Восточной Азии. Игроки, участвовавшие в pre-alpha, автоматически будут приглашены на новый этап.

Разработчики обещают продемонстрировать переработанную систему рукопашного боя, динамические экспедиции с разнообразными погодными условиями и обновлённую концепцию убежища. Теперь это не просто лобби, а полноценное пространство для жизни — с возможностью обустройства, готовки и крафта. Также заявлена система скрытности с использованием аудиомаркеров.

Опубликованы и системные требования: для комфортной игры на ПК потребуется видеокарта уровня RTX 3080 Ti или RX 6950 XT.