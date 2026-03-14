NAKWON: Last Paradise привлекла 24 тысячи игроков во время закрытого тестирования

Новый постапокалиптический экшен NAKWON: Last Paradise от компании Nexon успешно стартовал в рамках закрытого тестирования. По данным разработчиков, пиковое число участников теста уже достигло 24 тысяч игроков, и эта цифра продолжает расти по мере допуска новых пользователей.

Игра представляет собой сурвайвал-экшен в мире зомби-апокалипсиса. События разворачиваются в Южной Корее, где глобальная катастрофа превратила большую часть населения в агрессивных существ. Немногочисленные выжившие объединяются в небольшие поселения и пытаются выжить в разрушенном мире.

Игрокам предстоит покидать безопасные зоны и отправляться в опасные районы за ресурсами. Во время вылазок они могут столкнуться не только с ордами нежити, но и с другими игроками. В ходе экспедиций можно собирать добычу, выполнять задания и постепенно раскрывать причины произошедшей катастрофы.

Важной частью игрового процесса станет развитие собственной базы. Игроки смогут улучшать убежище и строить различные сооружения, используя ресурсы, найденные во время вылазок.

Одной из особенностей проекта является ограниченное количество огнестрельного оружия. Большинство боёв происходит в ближнем бою: персонажи используют лопаты, биты, ножи и другие подручные предметы. Это делает скрытное прохождение важной частью геймплея — иногда лучше обойти врагов, чем вступать в открытую схватку.

Днём игроки находятся в относительно безопасной зоне Йоидо, где можно торговать, тренироваться и улучшать персонажа. Ночью же выжившие отправляются в разрушенные районы, где им предстоит рисковать жизнью ради ресурсов.

Релиз NAKWON: Last Paradise пока не имеет точной даты. Известно лишь, что игра выйдет на ПК в Steam.