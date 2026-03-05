Nexon представила новый геймплейный трейлер амбициозного PvPvE-экшена Nakwon: Last Paradise

Южнокорейская компания Nexon напомнила о своем новом проекте, представив свежий трейлер PvPvE-экшена Nakwon: Last Paradise. Ролик демонстрирует брутальную борьбу за выживание в мире зомби-апокалипсиса, а многие уже сравнивают атмосферу игры с The Last of Us. Видео вышло неслучайно — студия активно готовится к тестам.

Трейлер акцентирует внимание на выживании в руинах Сеула. Город кишит зараженными, но скрывает ценные ресурсы. Игрокам предстоит совершать опасные вылазки, сражаться с мертвецами и пытаться выбраться из города живыми, захватив как можно больше лута.

Вместе с новым видео разработчики подтвердили сроки проведения закрытой альфы Nakwon: Last Paradise в Steam. Тест пройдет с 11 по 16 марта 2026 года. Игроков ждут 6 новых видов оружия (включая револьвер, двустволку и пожарный топор), 6 дополнительных противников и система строительства базы. Также разработчики значительно улучшили техническую часть, обновив эффекты освещения и погоды.