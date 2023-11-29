Новый трейлер выживача Nakwon: Last Paradise в преддверии старта пре-альфа-теста

Действие Nakwon: Last Paradise разворачивается в постапокалиптическом Сеуле. Геймплей состоит из двух частей — вылазок за пределы города-убежища Наквона и повседневной жизни внутри него.

Игрокам приходится регулярно отправляться на опасные вылазки в заражённый зомби город, чтобы добыть необходимые для выживания ресурсы. Эти задания можно проходить как в одиночку, так и в команде с другими игроками. По возвращении назад игроки могут обменять найденные предметы на игровую валюту и повысить свой статус внутри Наквона, получив дополнительные привилегии.

В перерывах между вылазками игроки занимаются обустройством своего убежища внутри Наквона. Им нужно следить за состоянием своего персонажа — вовремя кормить его и отправлять отдыхать. Чем комфортнее герой чувствует себя в убежище, тем лучше он будет справляться с трудностями во время вылазок. На эти нужды как раз и тратятся заработанные средства.

Во время вылазок игроки могут встречаться с другими персонажами, управляемыми как реальными людьми, так и искусственным интеллектом. Также игрокам придётся сражаться с ордами зомби.