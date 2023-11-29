Новый трейлер выживача Nakwon: Last Paradise в преддверии старта пре-альфа-теста

Начиная с сегодняшнего дня, поклонники предстоящей стелс-игры на выживание в условиях зомби-апокалипсиса Nakwon: Last Paradise смогут лично испытать эту предстоящую игру в предварительном альфа-тестировании, которое пройдёт с 30 ноября в 04:00 МСК до 4 декабря в 10:59 МСК.
«Поскольку мы продолжаем совершенствовать многопользовательский режим NAKWON, мы надеемся, что сотрудничество сообщества станет основной частью нашего процесса разработки. Мы все еще находимся на очень ранней стадии разработки игрового продукта — этот игровой тест ни в коем случае не отражает запланированный нами конечный продукт, — но мы рады поделиться своим опытом с игроками и услышать их первоначальные отзывы. Это прекрасная возможность для страстных игроков принять участие на ранней стадии и помочь нам сформировать проект», — сказал директор игры Чан Кён Хан.
«Мы намерены реализовать обратную связь с игроками из пре-альфа-версии в этом году, а затем провести более тщательное публичное тестирование где-то в следующем году с целью создания увлекательного и оригинального опыта выживания для игроков».