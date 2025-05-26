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Nakwon: Last Paradise 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Инди, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
5.1 17 оценок

Последствия зомби-апокалипсиса в Сеуле в новом геймплейном трейлере Nakwon: Last Paradise

butcher69 butcher69

Компания Nexon представила новый трейлер многопользовательской игры на выживание Nakwon: Last Paradise и объявила, что проект появится на фестивале Zombies vs Vampires Fest в Steam в статусе «Coming Soon».

Действие игры разворачивается в постапокалиптических руинах Сеула. Игрокам предстоит пробираться через город, кишащий зомби и другими выжившими, чтобы добыть ресурсы, а затем использовать их для укрепления своего убежища. Ночью — рискованные вылазки, днём — управление базой. В этом мире не стоит доверять никому, даже людям: здесь царит единственное правило — выживай.

Nakwon: Last Paradise выйдет на PC через Steam. Точная дата релиза пока не сообщается.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Алан Битаров

The Day Before 2. Наконец то.

2
Seven_zzz

>Nexon

На этом можно и заканчивать.

Samson48

Выглядит вполне свежо, этакий экстракшен с упором на рукопашку и использования окружения для тактических маневров.

Yoshemitsu

Выглядит как гувно. Nexon делает гувно. Может это гувно?