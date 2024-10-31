Разработчики Nakwon: Last Paradise показали, как изменилась их зомби-игра после первых тестов

В сети появились свежие кадры зомби-боевика Nakwon: Last Paradise — разработчики поделились геймплейным роликом и скриншотами из альфа-версии.

Судя по комментариям под видео, игроки уже в предвкушении нового тестирования. Да и есть чего ждать — после декабрьской альфы разработчики здорово прокачали свой проект. Появилась возможность настраивать внешность персонажа, добавились новые уровни и варианты жилья. А ещё в игре теперь больше видов зомби, переработанная боевая система и полноценное древо навыков. Вдобавок команда освежила интерфейс.

Для тех, кто впервые слышит об этой игре, стоит напомнить — Nakwon: Last Paradise анонсировали ещё в сентябре прошлого года. Действие разворачивается в постапокалиптическом Сеуле, где игрокам предстоит не только отбиваться от толп зомби, но и соперничать с другими выжившими. В один матч может попасть до 16 человек, и всем им придётся искать ресурсы, выполнять задания и зарабатывать на жильё, еду и снаряжение.

Любопытно, что изначально за разработку отвечала студия Mintrocket, создавшая казуальную игру Dave the Diver. Однако проект оказался слишком масштабным, а потому команду Nakwon: Last Paradise перевели под крыло компании Nexon.