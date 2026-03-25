В закрытом тесте NAKWON: Last Paradise приняли участие почти 280 тысяч игроков

Компания Nexon поделилась статистикой недавнего закрытого альфа-теста экшен-игры NAKWON: Last Paradise. По данным разработчиков, интерес к проекту оказался довольно высоким — в тестировании приняли участие 279 484 игрока.

Во время теста пиковое количество одновременных пользователей на платформе Steam достигло 37 468 человек. При этом более 43 тысяч участников ранее уже пробовали игру в предыдущих тестированиях.

NAKWON: Last Paradise представляет собой экшен с элементами extraction-геймплея, действие которого разворачивается в постапокалиптическом южнокорейском городе. Игрокам предстоит исследовать разрушенные районы, сражаться с зомби и другими выжившими, а также искать ценные ресурсы, чтобы успешно выбраться из опасных вылазок.

По итогам тестирования игроки совершили около 1,8 миллиона успешных «эвакуаций» из рейдов. В то же время лишь 393 участникам удалось достичь максимальной цели теста — прокачать персонажа до 10 уровня.

Также разработчики отметили рекордный результат одного из игроков, который сумел покинуть вылазку с добычей на сумму 3,7 миллиона игровых кредитов.

Несмотря на то что точная дата выхода NAKWON: Last Paradise пока не объявлена, проект уже привлёк внимание поклонников жанра extraction-шутеров. Ожидается, что до релиза игра пройдет ещё несколько этапов тестирования.