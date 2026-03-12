Выживание в руинах Сеула: новый трейлер Nakwon: Last Paradise

Студия Mintrocket (подразделение Nexon) вовсю готовит игроков к первым тестам зомби-хоррора Nakwon: Last Paradise, представив свежий трейлер. Ролик хоть и короткий, но отлично передает гнетущую атмосферу выживания в руинах Сеула, где горстка уцелевших ведет отчаянную борьбу за крошечные ресурсы, необходимые для существования.

Проект представляет собой сетевой survival-хоррор с видом от третьего лица. Геймплей завязан на цикле дня и ночи: в темное время суток вы совершаете опасные вылазки в город, кишащий зомби, а днем укрепляете свое убежище. Главное правило здесь суровое — не доверять никому, ведь живые игроки порой куда опаснее мертвецов.

В Nakwon: Last Paradise прослеживаются черты, которые напоминают ту самую отмененную многопользовательскую версию The Last of Us: здесь также акцентируется внимание на реалистичном сеттинге постапокалипсиса, атмосфере постоянной угрозы и тактическом взаимодействии.

Закрытая «альфа» в Steam уже идет и продлится до 16 марта. Подать заявку на участие можно до 15-го числа (актуально для регионов Америки и Азии).