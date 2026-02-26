Зомби-выживалка Nakwon: Last Paradise выходит на закрытую альфу - старт уже 11 марта

Компания Nexon объявила даты закрытого альфа-тестирования зомби-экшена Nakwon: Last Paradise. Новый этап пройдёт с 11 по 16 марта 2026 года эксклюзивно в Steam.

Если прошлый тест был короткой демонстрацией прототипа, то теперь игроков ждёт более полноценная версия проекта. Разработчики планируют собрать отзывы о переработанной боевой системе и расширенных элементах симуляции жизни в разрушенной столице Южной Кореи.

Подать заявку можно уже сейчас на странице игры в Steam, нажав «Запросить доступ». Участники пре-альфы, прошедшей два года назад, получат приглашение автоматически. Nexon подчёркивает, что обратная связь на этом этапе станет ключевой для дальнейшего развития проекта.