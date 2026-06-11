NAMCO LEGENDARY Mountains преврщает классику Namco в необычную 3D-головоломку

Студия BeXide объявила дату выхода NAMCO LEGENDARY Mountains — необычной 3D-головоломки, вдохновлённой культовыми аркадными хитами Namco. Игра поступит в продажу 25 июня на Switch 2, Switch и PC через Steam. Предзаказы в Nintendo eShop откроются 11 июня, а покупатели смогут получить скидку 10%.

Проект предлагает взглянуть на легендарных персонажей и объекты из классических аркад совершенно по-новому. Вместо привычной пиксельной графики игрокам предстоит взаимодействовать с воксельными версиями героев и элементов из таких игр, как PAC-MAN, DIG DUG, MAPPY, THE TOWER OF DRUAGA и XEVIOUS.

Геймплей построен вокруг простой, но знакомой для поклонников жанра механики: игрок бросает капсулы с вокселами на игровое поле, а одинаковые элементы объединяются в более крупные объекты. Задача — не допустить переполнения поля и набрать как можно больше очков.

Помимо основного режима, разработчики подготовили тематические уровни, вдохновлённые отдельными играми Namco, более сотни коллекционных вокселей и специальную комнату для демонстрации собранной коллекции. Также заявлен режим Record Attack с онлайн-таблицами лидеров.

NAMCO LEGENDARY Mountains выглядит как своеобразное признание в любви золотой эпохе аркад, объединяя ностальгию по классике Namco с современными механиками головоломок и коллекционирования.