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Nancy Drew: Mystery of the Seven Keys 07.05.2024
Адвенчура, Логические, Квест
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В трейлере Nancy Drew: Mystery of the Seven Keys рассказывается о расследовании в центре Праги

KoRnEr
Новости

Разработчики Her Interactive опубликовали официальный трейлер предстоящего детективного квеста «Нэнси Дрю. Тайна семи ключей», из популярной серии, который станет уже 34 по счёту игрой. На этот раз детектив отправится в Прагу, где предстоит раскрыть тайну пропажи драгоценного ожерелья.

Нэнси Дрю отправляется в самое сердце исторического города Прага, где ей предстоит раскрыть правду о краже семейной реликвии, решая головоломки, основанные на средневековых легендах, алхимии и преданиях. По мере погружения в расследование Нэнси обнаружит зловещую паутину киберпреступности. Игрокам предстоит перехитрить коварных злодеев и использовать свои детективные навыки, чтобы разгадать тайну, угрожающую богемному наследию города. Опасности и интриги, которые можно встретить на каждом шагу, только усиливают напряжение: преступники не остановятся ни перед чем, чтобы помешать сыщице докопаться до истины. Ваши навыки расследования и критического мышления помогут раскрыть дело и узнать настоящую тайну, скрывающуюся за легендой о семи ключах!

Mystery of the Seven Keys выйдет 7 мая 2024 года на ПК и Мак.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: AMD-FX-6300 или Intel Core i3-4xxx
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 TI или AMD Radeon R7 370
  • Видеопамять: 2GB
  • Оперативная память: 6 GB
  • DirectX 11
  • Место на диске: 20 GB

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: Intel Core i5 3.00 GHz или эквивалентный AMD
  • Видеокарта: Nvidia GeForce 1050 TI или AMD Radeon RX 470
  • Видеопамять: 4 GB
  • Оперативная память: 8 GB
  • DirectX 11
  • Место на диске: 20 GB
11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Джейкоб Этезов

Этот тайтл еще живой? Ничеси!

2
gloccc

Я Нэнси Вздрю .

1
Илья_Казаков_93

блин, только скачал на торренте всю коллекцию, но пока прохожу только одну из частей. надеюсь в стим завезут ачивки и хотя бы субтитры на русском, тогда может и куплю даже

0
slawdos

Анимации конечно жара... Если будет геймплей полон загадок и интриг думаю будет весело. Кстати там фпс будет или тпс?

0
SkyGame

Уж не со считать какая это по счёт игра про Нэнси, и глядя что выходило, это видимо всё окупается. На youtube есть канал "я так вижу", там угарные обзоры на игры этой серии.

0