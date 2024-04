В трейлере Nancy Drew: Mystery of the Seven Keys рассказывается о расследовании в центре Праги

Разработчики Her Interactive опубликовали официальный трейлер предстоящего детективного квеста «Нэнси Дрю. Тайна семи ключей», из популярной серии, который станет уже 34 по счёту игрой. На этот раз детектив отправится в Прагу, где предстоит раскрыть тайну пропажи драгоценного ожерелья.

Нэнси Дрю отправляется в самое сердце исторического города Прага, где ей предстоит раскрыть правду о краже семейной реликвии, решая головоломки, основанные на средневековых легендах, алхимии и преданиях. По мере погружения в расследование Нэнси обнаружит зловещую паутину киберпреступности. Игрокам предстоит перехитрить коварных злодеев и использовать свои детективные навыки, чтобы разгадать тайну, угрожающую богемному наследию города. Опасности и интриги, которые можно встретить на каждом шагу, только усиливают напряжение: преступники не остановятся ни перед чем, чтобы помешать сыщице докопаться до истины. Ваши навыки расследования и критического мышления помогут раскрыть дело и узнать настоящую тайну, скрывающуюся за легендой о семи ключах!

Mystery of the Seven Keys выйдет 7 мая 2024 года на ПК и Мак.

Минимальные системные требования:

Процессор: AMD-FX-6300 или Intel Core i3-4xxx

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 TI или AMD Radeon R7 370

Видеопамять: 2GB

Оперативная память: 6 GB

DirectX 11

Место на диске: 20 GB

