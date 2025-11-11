Стратегия Total War: Napoleon выходит на iOS и Android 2 декабря

Компания Feral Interactive сегодня объявила, что Total War: Napoleon, классическая стратегия от Creative Assembly, выйдет на iOS и Android 2 декабря. В этой игре, сочетающей в себе пошаговую глобальную стратегию и масштабные сражения в реальном времени, мобильные игроки смогут взять на себя роль военного гения эпохи Наполеона Бонапарта или возглавить великие европейские державы, противостоящие ему.

Total War: Napoleon выходит на мобильные устройства с настраиваемым пользовательским интерфейсом и новыми справочными системами. Усовершенствованное сенсорное управление и улучшенный интерфейс обеспечивают полный контроль над дипломатическими отношениями и тактикой боя, а полная поддержка клавиатуры и мыши доступна на iPadOS и Android.

Действие игры Total War: Napoleon разворачивается на рубеже XIX века и в бурные десятилетия, которые изменили карту Европы. Насыщенная сюжетом кампания повествует о карьере Наполеона, от скромного начала на Корсике до первых успехов в Италии и Египте и общеевропейских кампаний по объединению континента под властью Франции.

Также предлагаются «Кампании коалиции», позволяющие игрокам возглавить Великобританию, Австрию, Пруссию или Россию. Кроме того, в мобильную версию игры входит дополнение «Пуэрто-Иберийская кампания», предлагающее игрокам отвоевать Иберию. Также включены «Сражения Наполеона», воссоздающие драматические моменты его кампаний, от Аустерлица до Ватерлоо.