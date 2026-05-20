Авторы Naraka: Bladepoint запускают "Корабль Арес" - новый сезон превращается в хаотичный PvE-аттракцион

Naraka: Bladepoint получила одно из самых крупных сезонных обновлений: с 21 мая игроков ждут новый временный режим, переработанное «Закалённое пекло» и целый набор правок, заметно меняющих темп игры.

Главная новинка — PvE-ивент с «Кораблём Арес». Команды попадают через портал в отдельную зону, где одновременно сражаются с монстрами и друг с другом. Появилась механика брони, которая спасает от смерти, но наносит урон в ответ. Это добавляет напряжения и делает матчи более рискованными, почти в стиле кооперативного рейда.

В «Закалённом пекле» добавили новых боссов и усиления героев. Юстина Гу, Акос и Цзай получили новые формы умений, а предметы вроде «Пилюли Падшего пера» превращают бои в зрелищный хаос. С одной стороны, это ярко и эффектно, с другой — выглядит как перегруз спецэффектами ради вау-эффекта.

Разработчики также занялись балансом: убрали бесконечные комбо и пересмотрели работу ультимейтов у ряда героев. Это важный шаг — сообщество давно жаловалось на слишком «ломаные» связки, которые рушили честность боёв.

Дополнительно обновили режимы, лут и стартовала коллаборация с Armor Hero. В итоге игра получает мощный поток контента, и складывается ощущение, что разработчики пытаются удержать внимание игроков постоянными экспериментами, не снижая темпа ни на неделю.