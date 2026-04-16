Китайская киберспортивная ведущая эпично ответила критикам, которые ругали её за "откровенные" наряды

В китайском киберспортивном сообществе произошел крайне необычным и забавный инцидент. Комментатор турниров по популярному экшену Naraka: Bladepoint, известная под псевдонимом Zhazha, нашла оригинальный и саркастичный способ ответить зрителям, которых не устраивал ее внешний вид на официальных трансляциях.

Девушка уже долгое время подверглась нападкам со стороны части фанатов киберспортивной дисциплины. Зрители возмущались тем, что Zhazha регулярно появляется в студии в коротких юбках или открытых платьях. Критикам ее наряды показались чересчур откровенными, особенно на контрасте с ее коллегами-мужчинами, которые вели репортажи в полностью закрытых классических костюмах или повседневной одежде.

Изначально ведущая попыталась спокойно погасить недовольство аудитории. Она официально ответила фанатам, заверив их, что все свои эфирные наряды подбирает исключительно сама, чувствует себя в них комфортно и не испытывает абсолютно никакого давления со стороны команды продюсеров трансляции, требующей привлекать аудиторию откровенным видом.

Однако когда претензии не прекратились, девушка решила перейти к более радикальным мерам и устроила незабываемый перформанс. На свой недавний эфир Zhazha пришла, закрыв свое тело с ног до головы: она надела черную водолазку с длинными рукавами и закрыла даже кисти рук. Более того, девушка довела требования критиков о скромности до полного абсурда, густо выкрасив свое лицо в черный цвет с помощью плотного грима, чтобы не оставить ни единого светлого участка кожи в кадре.

Кадры со стрима в формате «до и после» моментально стали вирусными. Опубликованный скриншот эфира в X (бывший Twitter) за считанные часы собрал почти три миллиона просмотров. Геймеры по всему миру оценили чувство юмора комментатора и ее креативный подход к так называемому «зловредному подчинению» необоснованным правилам толпы.