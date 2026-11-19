19 ноября NARAKA: BLADEPOINT получила крупное обновление с несколькими временными событиями, изменениями баланса и расширением игрового контента. Главной новинкой стала «Полярная экспедиция» — совместное исследование Антарктиды вместе с Юстиной Гу, которое продлится до 9 декабря.

Чтобы продвигаться по маршруту экспедиции, игрокам предстоит собирать ледорубы в разных режимах: «Выживании», «Сквозь Разлом», «Приключении» и «Развлечении». За неделю можно получить не более 400 ледорубов, поэтому ресурсы придётся расходовать обдуманно. В рамках события доступны пять исследовательских станций, каждая со своей схемой клеток и заданиями. Выполнение трёх основных задач на станции открывает следующую главу и позволяет забрать награду.

Одновременно стартовала «Радость рыбалки», которая продлится до 20 декабря. Теперь ловить рыбу можно на острове Пэнлай, «Сюэлуне» и в нескольких игровых режимах. Среди редких трофеев появился пингвин, а заполнение коллекции улова принесёт дополнительные награды и эксклюзивный аватар. Пойманную рыбу разрешается продавать за тэ или дарить друзьям. Ещё одно сезонное событие, «Снежная чеканка», предлагает выполнять задания ради жетонов Пожирателя, а также увеличивает на 25% количество очков еженедельной активности за матч.

Обновление затронуло и боевую систему. Разработчики скорректировали характеристики множества видов оружия, брони, нефритов и других предметов, а также снизили сложность босса Хуаньюэ в Олороте. Кейл получил изменения суперспособности «Пасть погибели»: теперь Таоте может одновременно поглощать не более шести противников, а у врагов после освобождения появляется временная защита от повторного захвата. Кроме того, разработчики внесли поправки в механику корабля-раковины: после захвата Земного ядра он вызывает бурю, во время которой падают мешки с сокровищами.

Среди других нововведений — 40 новых уровней в «Милых бойцах», возвращение режима «Борьба за Земное ядро» и улучшения «Сквозь Разлом». Также стартовали события, приуроченные к турниру J Cup 2026: зрители смогут получать награды за просмотр матчей и поддерживать любимые команды.

Наконец, магазин пополнился новыми комплектами для Инора Ван, Ву Чэня и Тессы, а часть прежних косметических предметов получила временные скидки. Таким образом, ноябрьское обновление предлагает не только очередную порцию балансных правок, но и целый набор занятий на ближайшие недели — от исследования Антарктиды до рыбалки и поддержки киберспортивных команд.