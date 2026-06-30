Продюсер Naraka Bladepoint устроил экскурсию по новой карте Wanchu и раскрыл механику боев под водой

Разработчики из студии 24 Entertainment официально представили кинематографический трейлер под названием Wanchu Cinematic Showcase. Свежий ролик полностью посвящен демонстрации новой масштабной карты Ванчу, которая появится в условно-бесплатном экшене в честь празднования пятой годовщины проекта. Локация представляет собой загадочный остров, меняющий привычную структуру ведения сражений за счет акцента на водное пространство.

Разработчики стерли границы между битвами на суше и в воде, предложив геймерам полноценный амфибийный игровой процесс. Игроки смогут свободно перемещаться по поверхности земли, скользить по водной глади и вести полноценные рукопашные схватки прямо на глубине. Вода превратилась из обычного препятствия в полноценный боевой ярус со своей вертикальностью, что заставит участников полностью пересмотреть тактику перемещения.

Сам кинематографический ролик оформлен в необычном стиле странной исследовательской экспедиции продюсера игры. Видео демонстрирует яркий контраст новой зоны, которая на поверхности выглядит красочной и местами шутливой, в то время как под водой разворачиваются жестокие и напряженные сражения. Трейлер также намекает на появление новых уникальных природных механик, включая динамическую систему приливов и взаимодействие с местной фауной.

Помимо изменения рельефа, погружение под воду привнесет в королевскую битву уникальный фактор риска в виде механики задержки дыхания. Длительное нахождение на глубине будет постепенно расходовать шкалу выносливости персонажа, а после ее истощения герои начнут стремительно терять очки здоровья от удушья. Это заставит игроков постоянно маневрировать между ярусами, выныривая на поверхность ради глотка воздуха прямо посреди яростных затяжных дуэлей.

Официальный запуск карты Ванчу в Naraka: Bladepoint запланирован на 1 июля 2026 года одновременно для всех поддерживаемых платформ.