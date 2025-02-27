Технология Multi Frame Generation c DLSS 4 обеспечивает в NARAKA: BLADEPOINT около 600 FPS на RTX 5090

NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready, оптимизированный для последнего обновления NARAKA: BLADEPOINT. Очень популярная бесплатная игра Battle Royale от 24 Entertainment, ориентированная на ближний бой, теперь поддерживает NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, что позволяет игрокам достигать поразительной частоты кадров на новых видеокартах серии GeForce RTX 50.

Лидером является флагманский GeForce RTX 5090. Согласно тестам NVIDIA, он может запускать NARAKA: BLADEPOINT со средней частотой почти 600 кадров в секунду при разрешении 4K и максимальных настройках графики с DLSS Super Resolution, установленным в Performance Mode. Это огромный прирост по сравнению с, по общему признанию, все еще более чем достаточными 150 кадрами в секунду, которых карта может достичь без DLSS Super Resolution, Frame Generation и Multi Frame Generation.

GeForce RTX 5080 достигает лишь чуть больше половины средней частоты кадров своего старшего брата, 312 кадров в секунду. GeForce RTX 5070 Ti довольно близок со средними 255 кадрами в секунду. При более низких разрешениях DLSS 4 Multi Frame Gen позволяет владельцам GeForce RTX 50 запускать NARAKA: BLADEPOINT с еще более ошеломляющей частотой кадров: 737, 536 и 450 FPS при 1440P и 933, 727 и 642 FPS при 1080P.

Последнее обновление игры также оптимизирует ресурсы крюка-кошки персонажа, чтобы обеспечить более плавный опыт при его использовании. Внутриигровая «память добычи» также была оптимизирована, что улучшило восстановление памяти после боя для снижения потребления памяти. С точки зрения контента, 24 Entertainment добавили нового героя по имени Ziping Yin в режим Showdown.

NVIDIA также сообщила, что новый плагин DLSS 4 для Unreal Engine 5 от Epic теперь доступен разработчикам игр, что позволяет им получить доступ к новейшим и лучшим моделям трансформера для оптимального качества изображения.

В качестве обзора последних релизов игр для ПК с интегрированными технологиями DLSS можно отметить гоночную игру Tokyo Xtreme Racer с поддержкой генерации кадров и суперразрешения, а шутер от первого лица в жанре рогалик Revenge of the Mage был запущен в прошлом месяце в раннем доступе с поддержкой суперразрешения.

Завтра выйдет Monster Hunter Wilds с DLSS Super Resolution, генерацией кадров и отражениями с трассировкой лучей; в тот же день выйдет PGA TOUR 2K25 с DLSS Super Resolution.