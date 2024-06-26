В популярном экшене Naraka: Bladepoint появится самый известный охотник на монстров и знаменитая расхитительница гробниц

В бесплатной королевской битве Naraka: Bladepoint от китайских разработчиков из студии 24 Entertainment пройдут весьма неожиданные кроссоверы. В рамках прямой трансляции авторы сетевого экшена заявили, что готовят масштабное обновление для игры с новыми внутриигровыми событиями и контентом. Центральной частью будущих обновлений игры станут коллаборации сразу с несколькими известными игровыми брендами. На полях сражений Naraka: Bladepoint появится лично ведьмак Геральт из Ривии, а компанию ему составит обаятельная расхитительница гробниц Лара Крофт.

Детали будущих кроссоверов для Naraka: Bladepoint пока не разглашаются. Судя по всему, самый масштабный ивент будет посвящен The Witcher 3: Wild Hunt и главному герою знаменитой RPG. Согласно предоставленному описанию, Геральт будет каким-то образом помогать игрокам сражаться с монстрами на новой карте — Пердории. Что касается серии Tomb Raider и Лары Крофт, в этом случае игроков ждет набор косметических предметов. Разработчики подтвердили, по крайней мере, добавление культового наряда главной героини. Зато этот кроссовер состоится уже этим летом, а вот Гераль заглянет в игру позднее.

Кроме того, разработчики сообщили, что уже 2 июля для королевской битвы будет выпущена новая карта. Её трейлер с обзором вы можете увидеть ниже.

Под поверхностью шевелятся тайны древнего города. Охраняемые вечными воинами, слухи о темных имперских амбициях по возрождению сохраняются. Выйдите вперед, если посмеете, чтобы потревожить его вечный сон. Земли Пердории ждут вас.

Кроме этого, начиная с сегодняшнего дня, Naraka: Bladepoint отмечает третью годовщину с момента релиза. В честь этого события игроков ждут специальные награды, а в будущем разработчики обещают порадовать пользователей еще большим количеством контента.