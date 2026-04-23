Вышел трейлер нового героя Тары Ган для королевской битвы Naraka: Bladepoint

Издатели бесплатной королевской битвы Naraka: Bladepoint представили свежий трейлер, посвященный новой играбельной героине - Таре Ган. Ролик знакомит игроков с персонажем и демонстрирует ее способности в бою.

Тара Ган станет доступна в игре в следующий вторник, 28 апреля 2026 года. Naraka: Bladepoint уже сейчас можно бесплатно скачать и играть на PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.

Naraka: Bladepoint - это королевская битва для 60 человек, вдохновленная мифами и легендами Дальнего Востока. Игра сочетает в себе различные виды боевых искусств, обширный арсенал оружия ближнего и дальнего боя, а также множество персонажей с невероятными способностями.