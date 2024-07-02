Xbox One не справляется: Naraka: Bladepoint прекратит существование на консоли предыдущего поколения

Разработчики многопользовательской игры Naraka: Bladepoint объявили о прекращении поддержки версии для консоли Xbox One. Это решение вступит в силу 28 августа 2024 года, менее чем через два года после выхода игры на данной платформе.

Naraka: Bladepoint, изначально выпущенная летом 2022 года для Xbox Series S/X и ПК, была адаптирована для Xbox One в декабре того же года. Игра быстро завоевала популярность, став частью подписки Game Pass и позже перейдя на модель распространения free-to-play. Однако технические ограничения консоли предыдущего поколения стали серьёзным препятствием для дальнейшего развития проекта.

В своём заявлении разработчики отметили, что постоянное развитие и усовершенствование Naraka: Bladepoint привело к несовместимости с возможностями Xbox One. Решение о прекращении поддержки было названо «трудным», но необходимым для обеспечения оптимального игрового опыта на более мощных платформах.

Чтобы смягчить неудобства для игроков Xbox One, разработчики предложили компенсацию. Пользователи, создавшие аккаунт в игре на этой консоли до 26 июня и вошедшие в неё до 28 августа 2024 года, получат специальный набор подарков. Эти бонусы можно будет использовать при переходе на версии игры для Xbox Series S/X или ПК.

Подробную информацию о процессе закрытия версии для Xbox One и получении компенсационных подарков можно найти на официальном сайте разработчиков.