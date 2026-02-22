Студия-создатель Naruto Ultimate Ninja Storm меняет курс и готовит собственные франшизы

Студия CyberConnect2, известная по серии Naruto Ultimate Ninja Storm, намерена изменить стратегию развития и сосредоточиться на создании оригинальных проектов. Об этом рассказал глава компании Хироси Мацуяма в беседе с журналом Famitsu.

По словам Мацуямы, команда долгие годы работала над играми по популярным лицензиям и считает этот опыт важной частью своей истории. Студия участвовала в разработке проектов по таким известным франшизам, как Naruto и Dragon Ball, что, как отметил руководитель, когда-то было настоящей мечтой для разработчиков.

Теперь же приоритет меняется. В CyberConnect2 хотят создавать собственные миры и персонажей, способных стать глобальными брендами и узнаваемыми героями уровня Гоку. Внутри студии эту цель описывают как стремление к «мировому господству через контент» — ставку на оригинальные интеллектуальные собственности вместо работы по лицензии.

Первым шагом в новом направлении должна стать новая игра во вселенной .hack. Насколько полностью студия откажется от сторонних франшиз, пока не уточняется, однако курс обозначен ясно: ближайшие годы CyberConnect2 планирует посвятить развитию собственных идей и созданию уникальных проектов.