Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили новую серию трейлеров для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, представляющих игровые системы игры и демонстрирующих специальный сюжетный режим.
В Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections будет четыре режима: Режим истории, Специальный сюжетный режим, Свободная битва и Онлайн-битва.
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 16 ноября в Японии и 17 ноября по всему миру.