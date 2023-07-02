Bandai Namco представила "Специальный сюжетный режим" для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ©

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 представили "Специальный сюжетный режим" для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections с участием оригинальных персонажей игры - Нанаси и Мерц - во время летней демонстрации Bandai Namco на выставке Anime Expo 2023.

Обзор специального сюжетного режима

Наруто напал на Сасукэ? Что произошло между ними? Сможет ли Боруто остановить кризис пятой Великой войны ниндзя?

Новые оригинальные персонажи

Оригинальные игровые персонажи, которые держат ключ к сюжету!

Нанаси - навигатор из популярной онлайн-игры "Ninja Heroes".

Мерц - таинственный человек, который планирует развязать войну...

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2023 году.