Файтинг Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections выйдет 17 ноября

Издательство Bandai Namco и студия CyberConnect2 представили новый трейлер к Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, в котором назначили дату выхода файтинга на 17 ноября 2023 года.
Новую часть франшизы на основе аниме "Наруто" выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Возможно игра была перенесена, ведь прошлые слухи указывали на релиз в конце октября, но этого мы уже не узнаем никогда. Игра получит сюжетный режим, который расскажет игрокам об опасностях, которые подстерегают Боруто и наследников царства шиноби перед лицом Пятой Великой войны ниндзя
DLC за фулл прайс..кекнул
С добрым утром. Сейчас такое модно как бы.