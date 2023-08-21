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Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections 2023 г.
7 57 оценок

Файтинг Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections выйдет 17 ноября

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butcher69
Новости

Издательство Bandai Namco и студия CyberConnect2 представили новый трейлер к Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, в котором назначили дату выхода файтинга на 17 ноября 2023 года.

Новую часть франшизы на основе аниме "Наруто" выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Возможно игра была перенесена, ведь прошлые слухи указывали на релиз в конце октября, но этого мы уже не узнаем никогда. Игра получит сюжетный режим, который расскажет игрокам об опасностях, которые подстерегают Боруто и наследников царства шиноби перед лицом Пятой Великой войны ниндзя

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Eikiti

DLC за фулл прайс..кекнул

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Mimocrocodil

С добрым утром. Сейчас такое модно как бы.

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