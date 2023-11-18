Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections разгромлена игроками в Steam

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections подвергается ревью-бомбингу в Steam. Игрокам не нравится то, что они получили, и многие называют это "DLC" из предыдущей игры. Это резкие слова, но, похоже, многие согласны с их обоснованием.

В Steam появилось множество отзывов от игроков, в которых они отмечают проблемы, с которыми, по их мнению, сталкивается игра. Многие из них сходятся во мнении, что самые большие проблемы — это невозможность играть с друзьями на старте и практически полное отсутствие изменений и новых персонажей.

Что касается мультиплеера, то, судя по всему, в игре нет онлайнового пользовательского матчмейкинга. Некоторые фанаты сочли это "неприемлемым", поскольку в последнее время одним из главных моментов в играх про Наруто был многопользовательский режим. Отсутствие такой возможности на старте — большой удар по сообществу.

Ревью-бомбинг была стремительной: 672 отзыва и в основном отрицательные. Многие даже не говорят, что игра плохая, а советуют подождать, пока она получит скидку. Это означает, что дело не в плохом качестве, а в стоимости того, что игроки получают.

Вот обзор, который привлек к себе много внимания, но в нем суммируются все претензии сообщества:

Позвольте мне коротко рассказать вам об этом: Совершенно неприемлемо выпускать в 2023 году многопользовательский файтинг, в котором нельзя играть с друзьями. Режим истории - худший из всех файтингов Ninja Storm. В игру добавлено всего около 10 новых персонажей, не считая сезонного пропуска. По сути, игра является dlc для Storm 4. Поберегите свои деньги, купите ее, когда она будет в продаже за 20 долларов.