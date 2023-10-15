Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections демонстрирует геймплейные кадры под знакомые мелодии

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик CyberConnect2 выпустили новый трейлер к игре Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, в котором демонстрируются геймплейные кадры под задорный саундтрек из аниме.
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS уже почти вышла, и в ней появилось множество новых возможностей и историй, которые будут интересны как новым поклонникам, так и начинающим игрокам! Выбирайте из более чем 130 играбельных персонажей, включая 10 совершенно новых ниндзя. Также в игру включен эксклюзивный специальный сюжетный режим, в котором представлена совершенно новая, никогда ранее не рассказывавшаяся история, и впервые в истории вы сможете пережить историю Наруто и Саскэ с самого начала.
Кроме того, в состав загружаемого контента "Nostalgic Anime Song & Item Pack" входят пять любимых фанатами композиций и три эксклюзивных внутриигровых предмета!
на удивление не плохо сделано!у меня только один вопрос - почему именно эта композиция на шиппуден?там есть и более годные,как по мне.
так мало музона